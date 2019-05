Skazana na śmierć Asia Bibi przyleciała do Kanady

Według źródeł w MSZ Pakistanu Asia Bibi opuściła kraj z własnej woli, przy pełnym wsparciu pakistańskiego rządu, który zagwarantował jej bezpieczeństwo. Informację o przylocie do Kanady potwierdził prawnik kobiety.

Dotychczas, od momentu uniewinnienia, Bibi musiała żyć w ukryciu. Jej zdrowiu i życiu stale groziło niebezpieczeństwo ze strony islamskich radykałów z ugrupowania Tehreek-e-Labbaik i ich zwolenników. Podczas masowych protestów domagali się wykonania kary śmierci na chrześcijance. Nie zgadzają się z wyrokiem uniewinniającym wydanym przez Sąd Najwyższy Pakistanu.

Już wcześniej do Kanady przyleciała piątka dzieci Asi Bibi. Bibi od momentu wyjścia na wolność czekała na możliwość opuszczenia Pakistanu. Nie wiadomo, jaki status ma obecnie. Według źródeł, na które powołuje się agencja Reuters, kobiecie zaproponowano azyl.

48-letnia Asia Bibi to pierwsza kobieta skazana w Pakistanie na śmierć za obrazę islamu lub Mahometa. W 2009 roku pracowała przy zbiorze owoców wraz z muzułmankami. Kiedy przyniosła im wodę do picia, dwie z nich odmówiły picia z "nieczystego naczynia" używanego przez chrześcijankę. Kobiety zaczęły się kłócić. Bibi miała wtedy wypowiedzieć obraźliwe uwagi o Mahomecie. Chrześcijanka została też pobita. Jak zeznają świadkowie, miała przyznać się do bluźnierstwa. Następnie została aresztowana. W więzieniu spędziła 8 lat. O jej uwolnienie apelował m. in. papież Franciszek.