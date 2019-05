Ojciec chrzestny sługi narodu

Wszystkie ukraińskie stacje telewizyjne należą do oligarchów. Chodzą słuchy, że prowadzący programów czasem wprost transmitują myśli właścicieli. Jak zatem mogłyby brzmieć informacje podawane „z pierwszych ust”? Wyobraźmy sobie: w studiu zamiast dziennikarzy Ihor Kołomojski i Rinat Achmetow. Właściciel telewizji 1+1 i właściciel TRK Ukraina. „Kurs dolara będzie 28, no niech będzie 28,5, a co, mam dobry nastrój!” – „informuje” Kołomojski, demonstrując szeroki gest. „A skąd ty masz taki dobry nastrój?!” – dziwi się Achmetow. Po czym dopytuje: „To twój humorysta cię tak rozbawił?!”. Oczywiście chodzi o Wołodymyra Zełenskiego. „A ty się nie boisz, że ten humorysta jest taki uczciwy, że jak przyjdzie do władzy, to cię posadzi?” – na to pytanie Achmetowa Kołomojski ma gotową odpowiedź: „Gdzie on mnie posadzi?! Chyba w »Rozśmiesz komika« mnie posadzi”.