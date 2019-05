Czerwony Kapturek na indeksie

Ambasador USA przyjmowała osoby ubiegające się o wizę. "Wszystkie ręce na pokład"

We wtorek rano, Georgette Mosbacher osobiście zajmowała się osobami, które przychodziły do ambasady USA w Warszawie. „ Fantastycznie było spotkać się z Polakami którzy już wkrótce wyjadą do USA” – cieszyła się na Twitterze ambasador.