Postęp dzięki zakazom

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do jesieni będzie badać skutki wprowadzenia ograniczenia handlu w niedzielę, a związki zawodowe żądają kolejnych obostrzeń – a to rozszerzenia zakazu na późny sobotni wieczór i pierwsze godziny poniedziałku, a to zaklajstrowania luki pozwalającej sieciom handlowym występowania jako punkty pocztowe czy kafejki. Tymczasem Żabka właśnie wpadła na pomysł, jak zrealizować marzenie o tym, by jej pracownicy nie musieli pracować w niedzielę. Ani w żadne inne dni tygodnia, bo wspólnie z amerykańską firmą AiFi pracuje nad sklepami bez kas, a co za tym idzie – także bez kasjerów.

