Farage idzie po zwycięstwo. Wyprzedza zarówno Konserwatystów jak i Partię Pracy

Aż 34 proc. wyborców chce głosować na partię Nigela Farage'a. To wzrost o 6 pkt. proc. w stosunku do kwietnia. Drugie miejsce zajmuje w sondażu Partia Pracy, na którą chce głosować 21 proc. (spadek aż o 7 pkt. proc.), ostatnie miejsce na podium przypadło Liberalnym Demkratów, których popiera 12 proc. respondentów (wzrost w stosunku do kwietnia o 5 pkt. proc.).

Konserwatyści są dopiero na czwartym miejscu z poparciem w wysokości 11 proc. (spadek o 3 pkt. proc.). Na Partię Zielonych chce głosować natomiast 8 proc. (wzrost o 2 pkt.proc.). Jest to zarazem ostatnie ugrupowanie, które przekracza 5 proc. próg wyborczy, jaki jest wymagany w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Na UKiP chce głosować 4 proc. ankietowanych, takie same poparcie ma Narodowa Partia Szkocji. Ostatnie w zestawieniu jest Change UK, które popiera 3 proc. respondentów.

Sondaż przeprowadziła agencja Opinium dla "The Observer"