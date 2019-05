Litwa: Nauseda i Szimonyte w II turze wyborów prezydenckich

Nauseda (główny doradca prezesa banku SEB, ekonomista) zdobył ok. 31 proc. głosów, a kandydatka konserwatywnego (TS-LKD) Szimonyte – 25 proc. głosów (dane po przeliczeniu 70 proc. oddanych w wyborach głosów).

Prawdopodobnie to ta dwójka kandydatów (o fotel prezydenta walczyło dziewięć osób) spotka się w II turze wyborów, 26 maja.

Trzecie miejsce we wczorajszym głosowaniu zajął kandydat rządzącego Litewskiego Związku Rolników i Zielonych (LVZS), premier Saulius Skvernelis. Polityk otrzymał ok. 23 proc. głosów (dane po przeliczeniu 70 proc. oddanych w wyborach głosów). – Porażka w dostaniu się do II tury w wyborach to ocena mnie jako polityka – komentował wczoraj premier, potwierdzając, że zgodnie z zapowiedziami, w związku z przegraną zamierza w lipcu podać się do dymisji.

Frekwencja w niedzielnych wyborach wyniosła 56,5 proc. uprawnionych do głosowania. Litwini przy okazji wyborów głosowali także w dwóch referendach – w sprawie ustanowienia podwójnego obywatelska i zmniejszenia liczby posłów.