Austria: Powstanie dziesięć przykazań dla imigrantów?

Imigranci, którzy będą ubiegać się o azyl, będą musieli brać udział w kursach dotyczących wartości oraz zachowywać się zgodnie z "Dziesięcioma przykazaniami imigranta". Jeden z punktów projektu zakłada, że ubiegający się o azyl będą "wdzięczni Austrii". Propozycję przedstawił Gottfried Waldhäusl, minister ds. polityki azylowej w Dolnej Austrii.

Przykazania będą m.in. wzywać do przestrzegania prawa, do nauki niemieckiego, do szanowania wolności religijnej, do wychowywania dzieci zgodnie z "austriackimi wartościami" oraz do wolnego od przemocy rozwiązywania konfliktów. Dziesiąte "przykazanie" brzmi: "I będziesz żyć we wdzięczności dla Austrii". Minister tłumaczył, że Austria daje imigrantom schronienie oraz wszystko, czego potrzebują, więc w zamian oczekuje "pewnej dozy wdzięczności".

Co ciekawe, minister zaznaczył, że nie przewidziano sankcji w przypadku, gdy ktoś złamie podpisane przez siebie zasady kodeksu postępowania. Na razie nie wiadomo też, kiedy zasady te zostaną wprowadzone w życie.