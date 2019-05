Maha Vajiralongkorn koronowany na króla Tajlandii

Koronacja króla w rytuale buddyjskim odbyła się w sobotę 4 maja w Bangkoku. Uroczystości trwały trzy dni, a zakończyły się radosną procesją w stolicy. Król włożył sobie na głowę ponad 200-letnią koronę, wykonaną ze złota, wysadzaną diamentami i ważącą 7,3 kg. Otrzymał również insygnia koronacyjne, w tym królewski wachlarz, miecz zwycięstwa i pantofle. Chociaż ojciec obecnego króla, ubóstwiany przez Tajów Bhumibola Adulyadeja, zmarł w październiku 2016 roku, Maha został dopiero teraz oficjalnie koronowany.

Tajscy rojaliści w ostatnich tygodniach ubierali się na żółto. To kolor w astrologii związany z poniedziałkiem, dniem, w którym urodził się zarówno obecny król, jak i jego zmarły ojciec. Plakaty i kapliczki poświęcone władcy, ozdobione kwiatami i żółtą chorągiewką, pojawiły się w całym kraju. Na koronację przybyło około 200 tys. osób, a rządząca junta wojskowa przeznaczyła na to wydarzenie miliard batów (31 milionów dolarów amerykańskich) – około jednej trzeciej kwoty wydanej na skomplikowaną ceremonię kremacji króla Bhumibola w październiku 2017 roku.

Nielubiany syn ukochanego władcy

Tajlandia stała się monarchią konstytucyjną w 1932 r. Od tego czasu król pełni znaczącą rolę polityczną, jako głowa państwa. Całe pokolenia Tajów nie znały jednak innego władcy niż Bhumibola Adulyadeja Rama IX. Przyjął on koronę 9 czerwca 1946 roku po tragicznej śmierci swojego brata. Rządził nieprzerwanie przez 70 lat i wydawał się niemal nieśmiertelny. Był uwielbiany. Dawał przykład buddyjską pobożnością, wiernością małżeńską, życiem pozbawionym ekstrawagancji. Przeprowadził swój lud przez wszystkie burze drugiej połowy XX wieku. Jego śmierć to największy wstrząs w całej współczesnej historii Tajlandii. Gdy zmarł, pochód towarzyszący przetransportowaniu jego ciała ze szpitala do Wielkiego Pałacu, liczył 500 tys. osób.

Jego syn stanowi przeciwieństwo ojca: posiada łatkę playboya, będąc trzykrotnym rozwodnikiem z siódemką dzieci. Krążą plotki, że choruje na AIDS. Wiadomo, że szasta pieniędzmi i jest uzależniony od hazardu. Przed śmiercią ojca nie pełnił żadnych publicznych funkcji i mieszkał w willi pod Monachium. Książę przyjaźnił się z Thaksinem Shinawatrą, największym wrogiem kręgów wojskowych, liderem ludowej opozycji, którego rząd junta obaliła w 2014 roku. Według plotek to on miał spłacać gigantyczne długi hazardowe księcia. Z uwagi na tę relację, junta wojskowa nie darzy zaufaniem nowego władcy.

Od stewardesy do królowej

Rama X z pewnością nie zmniejszył niepokoju poddanych, gdy kilka dni przed koronacją wziął ślub z młodszą od siebie o ćwierć wieku Suthidą Na Ayudhya. To czwarta żona obecnie panującego władcy. Jeszcze za życia poprzedniego króla pracowała jako stewardesa w liniach Thai Airways International. Następnie zatrudniła się w pałacu, wstępując do gwardii królewskiej. Wiadomo, że młoda para trwała w nieoficjalnym związku przez ostatnie trzy lata. Wtedy również wspólnie podróżowali między Bangkokiem a Monachium. W czasie ceremonii ślubnej Suthida oficjalnie weszła do rodziny królewskiej.

Co ciekawe, za podobny artykuł jak niniejszy w Tajlandii grozi nawet do 15 lat więzienia. Paragraf zakazujący obrazy majestatu jest tam radykalnie nadużywany. Zatrzymuje się obywateli nawet za udostępnianie zagranicznych publikacji o Ramie X. Z uwagi na to niezwykle trudno poznać prawdziwe opinie Tajów. Boją się oni wypowiadać publicznie nawet dla zagranicznych korespondentów. Jedno jest pewne, że z niepokojem patrzą w przyszłość i wyczekują pierwszych politycznych decyzji nowego, rozpieszczonego króla.