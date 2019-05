Wielka Brytania: Nigel Farage zaatakowany... mlecznym koktajlem

Nigel Farage, brytyjski polityk oraz wieloletni europoseł, jest symbolem brexitu. To on jako jeden z pierwszych zaczął głośno mówić o konieczności opuszczenia Unii Europejskiej. Jego kontrowersyjne wystąpienia w Parlamencie Europejskim wywoływały falę komenatrzy. Co ciekawe, Farage jest liderem Brexit Party, która startuje w wyborach do PE. Aktualnie ugrupowanie to prowadzi w przedwyborczych sondażach.

W poniedziałek Nigel Farage został oblany... koktajlem o smaku banana i słonego karmelu. Do incydentu doszło po wygłoszeniu przemowy w Newcastle. Jak informuje BBC, za atak odpowiada Paul Crowther, trzydziestodwuletni mieszkaniec Newcastle. – Nie wiedziałem, że Farage jest w mieście. Pomyślałem, że to moja jedyna szansa. Protestowanie przeciwko ludziom takim jak on to nasze prawo. Żółć i rasizm, które Farage rozprzestrzenia w naszym kraju, są znacznie bardziej destrukcyjne niż trochę milkshake'a na jego torsie – mówił mężczyzna po ataku na polityka.

Za swój czyn Crowther trafił do aresztu.