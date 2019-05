Internauci poruszeni dramatem we Francji. Wymuszona eutanazja "w imię wartości europejskich"

Procedura uśmiercenia została wdrożona pomimo tego, że Komitet ONZ ponowił 17 maja swoje żądania zawieszenia planowanej procedury eutanazji na Vincencie Lambercie do czasu rozpatrzenia skargi adwokatów jego rodziców przeciwko Francji. Wszystko to w świetle zapisów międzynarodowej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, której Francja jest sygnatariuszem.

Internauci są poruszeni dramatem, jaki rozgrywa się na naszych oczach. Jakiś czas temu cały świat patrzył na śmierć 2-letniego Alfiego Evansa. Pomimo protestów i zapewnień o chęci podjęcia leczenia nowymi metodami poza granicami Wielkiej Brytanii, chory na nieznaną chorobę neurodegeneracyjną chłopiec został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Dziecko zmarło po 5 dniach dramatycznej walki o życie.

Tym razem komentujący zwracają uwagę, że 42-letni Vincent Lambert został de facto skazany na śmierć pomimo żądania Komitetu ONZ. "To jest właśnie czysty nazizm"; "W imię wielkich europejskich wartości ten meżczyzna umrze w okrutnych męczarniach"; "Vincent Lambert zagłodzony w świetle prawa" – to tylko niektóre z komentarzy. Do sprawy odniósł się także papież Franciszek.