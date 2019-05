Światowy Kongres Żydów reaguje na słowa Morawieckiego

"Wzywam premiera Morawieckiego, by zaprzeczył lub wycofał to głęboko obraźliwe i całkowicie niezrozumiałe stwierdzenie" – napisał Ronald S. Lauder, szef Światowego Kongresu Żydów.

W komunikacie WJC podkreślono, że "Polska padła ofiarą niemieckiej okupacji", i że "brak zrozumienia dla tragedii jej żydowskich obywateli, których Niemcy postanowili unicestwić, jest szczególnie niepokojący".

"Polacy czerpali zyski"

"Kolejne polskie rządy konsekwentnie odmawiały uznania strat materialnych polskich Żydów i zasadniczo traktowały ich mienie jako łup wojenny, a poszczególni Polacy i polskie instytucje czerpali zyski z tych aktywów od ponad siedmiu dekad" – uważa Lauder.

Jego zdaniem wypowiedź premiera Morawieckiego o tym, że wypłata odszkodowań byłaby "pośmiertnym zwycięstwem Hitlera" jest "skrajnie niepokojąca".

"Mam nadzieję, że premier Morawiecki został błędnie zacytowany i może to wyjaśnić. W przeciwnym razie uczucia, które wyraził swymi słowami, można tylko uznać za godne potępienia i odrzucić. Jako wieloletni przyjaciel Polski i Polaków wzywam premiera Morawieckiego, by albo zaprzeczył, albo wycofał tę uwagę, która jest niezmiernie obraźliwa i całkowicie niezrozumiała" – oświadczył Lauder.

Co powiedział premier?

W piątek podczas konwencji PiS w Łodzi Morawiecki nawiązał do ustawy 447 i roszczeń żydowskich wobec Polski. Jak podkreślił, rząd nie zgadza się na wypłatę jakichkolwiek odszkodowań i dodał, że "jeśli kiedykolwiek by do tego doszło, że zamieniony zostałby kat i ofiara, to urągałoby to jakimkolwiek zasadom prawa międzynarodowego, ale byłoby to również pośmiertnym zwycięstwem Hitlera".