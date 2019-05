May zgadza się na kolejne referendum ws. brexitu. Stawia jeden warunek

Premier Theresa May przekazała, że Wielka Brytania stoi przed "ostatnią szansą", aby osiągnąć porozumienie ws. brexitu. Szefowa rządu przekazała, że zgodziła się, aby parlament zagłosował ws. drugiego referendum brexitowego, które mogłoby zdecydować o pozostaniu Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Co zaskakujące sama premier uważa, że referendum sprzed trzech lat powinno być honorowane.

May stwierdziła, że zapis o możliwości przeprowadzenia ponownego referendum zostanie dodany do nowej umowy dot. brexitu. Haczyk polega na tym, że parlamentarzyści najpierw muszą przyjąć jej plan dot. brexitu. – Poszłam na kompromis. Teraz was proszę o kompromis – mówiła do posłów szefowa brytyjskiego rządu.

Premier określiła nową umowę dotyczącą brexitu jako "poważną ofertę dla posłów". – Rząd w ciągu kilku dni opublikuje projekt ustawy wdrażającej umowę brexitu. Jeśli Izba Gmin przyjmie projekt w drugim czytaniu, dostanie szanse głosowania nad drugim referendum i tymczasową unią celną – mówiła May na konferencji prasowej.

