Chiński rabuś

Ta książka, która ukazała się 6 marca br. we Francji, wywołała prawdziwy szok. Jej autorem jest Philippe de Villiers, francuski publicysta i znany polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Na podstawie o odtajnionych archiwów, we współpracy z wysokimi urzędnikami z Brukseli, odważył się on zakwestionować mit o ojcach założycielach Unii. Pokazał, że od początku celem konstruktu europejskiego była dekonstrukcja suwerenności narodowej państw europejskich. Publikacja wywołała we Francji burzę, a krytycy zarzucili de Villiers, że tworzy spiskową teorię dziejów. Autor bronił się i twierdził, że oficjalne biografie są wybielone i ocenzurowane. Przywoływał też słowa Jeana Monneta, jednego z głównych „bohaterów” swojej publikacji: „Byliśmy kręgiem spiskowców”. „Do Rzeczy” jako pierwsze publikuje wybrane fragmenty książki