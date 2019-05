Zaskakujące wyniki wyborów w Holandii. Wygrała partia Timmermansa

Oficjalne wyniki wyborów w Holandii będą znane w niedzielę po godz. 23.00, gdy zostaną zamknięte wszystkie lokale wyborcze w Unii Europejskiej. Wtedy zakończy się głosowanie we Włoszech.

Zwycięstwo Partii Pracy to zaskoczenie, ponieważ ostatnie sondaże wskazywały, że wybory wygra eurosceptyczna partią Forum na rzecz Demokracji lub partia urzędującego premiera Marka Ruttego. Według sondaży, pierwsza z nich zajmuje trzecie miejsce, zaś liberałowie – drugie. Wygrana socjalistów w Holandii, to dobra wiadomość dla Timmermansa, który zabiega o stanowisko szefa KE. Do tej pory wytykano mu słaby wynik jego partii, gdy PVdA w 2017 roku zdobyła niecałe 6 proc. głosów.

Z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos wynika, że Partia Pracy zdobyła 5 z 26 mandatów w PE przypadających Holandii, VVD - 4, Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) - 4, FvD - 3, a antyislamska Partia na rzecz Wolności (PVV) Geerta Wildersa - 1.