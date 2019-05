Żądają uznania dekretu Zełenskiego za bezprawny. Dwa pozwy w ukraińskim Sądzie Najwyższym

Jak informuje radiosvoboda.org, oba pozwy zostały złożone przez osoby prywatne. Nie podano jednak ich nazwisk. Autorzy pozwów domagają się uznania dekretu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za bezprawny i nieważny.

Zgodnie z ukraińskim prawem, sąd ma obowiązek w ciągu pięciu dni od złożenia pozwu podjąć decyzję o dalszych krokach proceduralnych.

Przypomnijmy, że w inauguracyjnym orędziu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego padła zapowiedź rozwiązania parlamentu. Obietnicę tę nowy ukraiński przywódca zrealizował bardzo szybko, bo już we wtorek wydał dekret o rozwiązaniu Rady Najwyższej i wyznaczeniu terminu przyspieszonych wyborów parlamentarnych na 21 lipca. Pierwotnie wybory miały odbyć się 27 października br. Nie wszystkim ta decyzja się spodobała.

Podczas środowej nadzwyczajnej sesji ukraińskiego parlamentu, zwołanej przez Zełenskiego w celu przyjęcia projektu zmniejszającego próg w wyborach do parlamentu z 5 do 3 procent oraz likwidującego okręgi większościowe, przewodniczący Rady Najwyższej Andrij Parubij oświadczył, że prezydencki dekret jest niezgodny z prawem i sprzeczny z ukraińską konstytucją.

Podobnego zdania jest lider Partii Radykalnej, Ołeh Laszko. Polityk ten we wpisie zamieszczonym na jednym z portali społecznościowych nazwał dekret wydany przez Zełenskiego "niekonstytucyjnym, nielegalnym i arbitralnym". Porównał on nawet Zełenskiego do Janukowycza, który przy pomocy skorumpowanych sędziów zmienił konstytucję, aby przejąć władzę. "Rezultatem jest zabijanie ludzi, wojna i chaos! Jestem absolutnie pewien, że większość obywateli oczekuje od nowego prezydenta przestrzegania konstytucji i ukraińskiego prawa. Tylko to uratuje państwo przed chaosem i bezprawiem" – napisał Laszko i zapowiedział rozpoczęcie zbiórki podpisów deputowanych pod wnioskiem do Sądu Konstytucyjnego ws. uznania prezydenckiego dekretu za nielegalny.