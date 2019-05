Niemcy: Exit poll wskazują na zwycięstwo chadecji

Według badania exit poll blok chadecki blok CDU/CSU zdobył najwyższe poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego – 28 proc. Drugie miejsce należy do Zielonych, którzy mogą liczyć na 22 proc. poparcia. Trzecie miejsce należy do SPD z 15,5-procentowym poparciem.

Alternatywa dla Niemiec (AfD) może liczyć według exit poll na 10,5 proc. głosów. Na Lewicę głoss oddało 5,5 proc. Niemców. Taki sam wynik uzyskała liberalna FDP.

Frekwencja wyniosła 59 proc.

