Austria: Wotum nieufności dla rządu Kurza. To pierwszy taki przypadek

Nie chciał zabić nienarodzonego dziecka. Argentyńskiemu ginekologowi grożą dwa lata więzienia

Argentyński lekarz może trafić nawet na dwa lata do więzienia za to, że zamiast dokonać aborcji na nienarodzonym dziecku, którego matka zażyła pigułkę poronną, uratował je. Sąd uznał go winnym niedopełnienia obowiązków służbowych.