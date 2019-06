Niemcy: Brutalne zabójstwo polityka. Zginął od strzału w głowę

Niemiecka policja ustaliła, że Luebcke, który od dziesięciu lat stał na czele prezydium rejencji Kassel w landzie Hesja, został postrzelony z bliskiej odległości, prawdopodobnie z krótkiej broni. Śledczy wykluczyli samobójstwo.

– Nie mamy jeszcze żadnych wskazówek co do sprawcy i przede wszystkim co do motywu – oświadczyła szefowa Landowego Biura Kryminalnego (LKA) w Hesji Sabine Thurau.

Deutsche Welle zwraca uwagę, że w 2015 r. Luebcke otrzymywał pogróżki związane z kryzysem migracyjnym w Niemczech. Prokuratura nie potwierdza, że morderstwo polityka może być związane w tą sprawą.

Walter Luebcke apelował wtedy o wsparcie dla uchodźców przybywających do kraju i przypominał o chrześcijańskiej miłości bliźniego – podaje DW.

Jego nagła i tragiczna śmierć wywołała poruszenie w Hesji. Premier landu, Volker Bouffier z CDU, powiedział, że Luebcke był "pośrednikiem, budowniczym mostów, wykonywał swoje zadania bezkonkurencyjnie".