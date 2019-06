Tragedia w parku narodowym. Lampart zabił 2-letnie dziecko

Do tragedii doszło w parku, w północno-wschodniej części RPA. Jak podaje rzecznik obiektu, lampart przedostał się do strefy niezabezpieczonej i rzucił się na chłopca. Dwulatek to syn jednego z pracowników parku. Kiedy znajdujący się w pobliżu pracownicy zorientowali się, że dwulatek został zaatakowany, natychmiast zabrali dziecko do szpitala. Lekarze nie byli jednak w stanie uratować chłopca.

W oświadczeniu dot. wypadku, park podkreśla, że podobne ataki są bardzo rzadkie, ale trzeba też pamiętać, że zwierzęta mieszkające w parku są niebezpiecznie. – W parkach takich jak Park Narodowy im. Paula Kruegera drapieżniki wchodzą w interakcje z turystami i personelem, co może spowodować, że gatunki takie jak lampart przyzwyczają się do ludzi i przestaną się ich bać – podkreśla Ike Phaahla. – Musimy respektować fakt, że są to dzikie zwierzęta – dodał rzecznik.

Park przypomina też, że wszystkie osoby odwiedzające park muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących zamykania bram poszczególnych sektorów czy podróżowania w grupach. Jak tłumaczył bowiem Ike Phaahla, lampart nie zaatakowałby dorosłej osoby, ale nie bał się zaatakować przebywającego bez opieki kilkuletniego dziecka.