Grupa mężczyzn zaatakowała dwie kobiety. "Domagali się, żebyśmy się całowały, żeby mogli patrzeć"

28-letnia Melania Geymonat sytuację opisała na Facebooku. Kobieta wraz ze swoją partnerką wracały do domu nocnym autobusem, kiedy zaczęła je zaczepiać grupa mężczyzny.

Geymonat w mediach społecznościowych opowiada, jak mężczyźni zrobili się agresywni, kiedy odkryli, że kobiety są parą. "Zaczęli się zachowywać jak chuligani, domagali się, żebyśmy się całowały, żeby mogli patrzeć" – opisuje 28-latka. Kobiety próbowały żartować z całej sytuacji i uniknąć kontaktu z mężczyznami.

"Nie pamiętam wszystkiego co się działo (...) byłyśmy tam (na piętrze autobusu - red.) tylko my i oni" – dodaje Geymonat. W pewnym momencie chuligani zaatakowali kobiety, pobili je i okradli. Kobiety trafiły do szpitala. Sprawę napadu bada policja.

