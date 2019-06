Co się działo z Angelą Merkel? Dziwne nagranie obiegło sieć

Wołoydymyr Zełenski przybył dziś do Niemiec. To jego pierwsza oficjalna wizyta w tym kraju od wygranych wyborów prezydenckich. Ukraińskiego przywódcę przywitała kanclerz Niemiec. Szczególną uwagę komentatorów zwróciło zachowanie Angeli Merkel w chwili kiedy odgrywane były hymny obu państw – cała się trzęsła, sprawiała wrażenie jakby nie wiedziała co zrobić z rękami, więc je zacisnęła. Zaciskała też zęby. Jej zachowanie zarejestowały kamery. Nagranie opublikowała m.in. agencja Associated Press.

Podczas późniejszej konferencji prasowej niemiecka kanclerz wyjaśniła, że była to chwilowa niedyspozycja i już się czuje lepiej. Podkreśliła, że wypiła trzy szklanki wody i to jej pomogło. Jak przypomina Dpa, podobne drżenie w przeszłości obserwowano u Merkel już kilkakrotnie podczas oficjalnych uroczystości. Zawsze jako przyczynę podawano odwodnienie organizmu i panujący upał.