Donald Trump ogłosił swój start w wyborach prezydenckich w 2020 roku

– Osiągnęliśmy więcej niż jakikolwiek inny prezydent w ciągu pierwszych 2,5 roku prezydentury i w okolicznościach, z którymi żaden prezydent nie miał do czynienia wcześniej – mówił Donald Trump ogłaszając swój start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. – Razem łamiemy najświętszą zasadę w waszyngtońskiej polityce: dotrzymujemy naszych obietnice wobec narodu amerykańskiego. Ponieważ moim jedynym szczególnym zainteresowaniem jesteście wy – przekonywał amerykański przywódca.

Podczas wiecu w Orlando ogłoszono również hasło kampanii prezydenckiej Trumpa. To „Keep America Great”.

Amerykański przywódca odniósł się także do śledztwa dotyczącego rosyjskich wpływów na jego kampanię w 2016 roku. – Naprawdę chcą was dopaść. Próbowali wyeliminować wasze głosy, wymazać spuściznę po najlepszej kampanii i prawdopodobnie najbardziej doniosłych wyborach w historii kraju – mówił do swoich zwolenników.