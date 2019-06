Duży wyciek oleju na Bałtyku. Przyczyną Nord Stream 2?

Wyciek zauważono na fińskich wodach terytorialnych ok. 40 km na południowy-zachód od wyspy Utö. Ma on długość około 15 km i szerokość 500 m. Grubość wycieku wynosi od kilku milimetrów do centymetra. Z pobranych próbek wynika, że doszło do wycieku oleju mineralnego.

Fińskie służby już rozpoczęły procedurę zabezpieczenia i oczyszczenia wycieku. Teraz prowadzone będzie śledztwo mające na celu ujawnienie jednostki, z której pochodzi olej. Portal wskazuje, że prawdopodobnym źródłem wycieku może być zdalnie sterowany statek podwodny wykorzystywany przy budowie Nord Stream 2. W bezpośredniej okolicy wykrycia zanieczyszczenia pracowały co najmniej trzy jednostki biorące udział w budowie gazociągu, które korzystają z pomocy pojazdów podwodnych.

– To, że wyciek zlokalizowano 40 km od wybrzeży Finlandii nie oznacza, że tam do niego doszło. Do wycieku mogło dojśc pod wodą, a olej mógł dryfować nawet kilka dni. Olej mineralny jest powszechnie stosowany w jednostkach ROV (zdalnie sterowana łódź podwodna) wykorzystywanych przy budowie Nord Stream 2. Do podobnych wypadków dochodziło już w przeszłości. Olej mógł wyciekać przez dłuższy okres czasu, a wyciek mógł zostać zauważony dopiero gdy olej pojawił się na powierzchni – powiedział portalowi Mariusz Marszałkowski, pracownik Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Portal przypomina, że w trakcie budowy Nord Stream 2 już wielokrotnie dochodziło do wycieków oleju mineralnego. Tylko w 2018 roku doszło do dwóch małych, jednego średniego i jednego dużego wycieku na Morzu Bałtyckim.