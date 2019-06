Na krawędzi wojny. Trump tłumaczy, dlaczego odwołał atak

W czwartek amerykańskie siły były już przygotowane do ataku na Iran. Trump stwierdził, że odwołał operację na 10 minut przed rozpoczęciem działań. Prezydent tłumaczy, że skłoniły go do tego słowa generała, który przekazał mu, że w wyniku ataku zginie ok. 150 osób.

Trump przekazał, że wojska USA były gotowe, by „ubiegłej nocy wziąć odwet, atakując w trzech różnych miejscach. Zapytałem, ile osób zginie. 150 osób – odpowiedział generał. 10 minut przed atakiem zatrzymałem całą operację, to nie jest proporcjonalne wobec zestrzelenia bezzałogowego drona” – napisał na Twitterze. Przywódca USA ponadto podkreślił, że Iran nigdy nie może znaleźć się w posiadaniu broni nuklearnej.