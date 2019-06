Dziennikarka oskarża Trumpa o napaść seksualną. Biały Dom wydał oświadczenie

Na łamach „New York Magazine” ukazał się fragment książki Elizabeth Jean Carroll. Do napaści seksualnej miało dojść w latach 90. w domu handlowym Bergdorf Goodman na Manhattanie.

Dziennikarka twierdzi, że pomagała Trumpowi wybrać prezent dla jego partnerki. Biznesmen miał ją namówić do przymierzenia koronkowego body. Gdy doszli do przymierzalni Trump miał ją przycisnąć do ściany i wykorzystać.

– Był elegancko ubrany, miał krawat i marynarkę. Potem przyciskał swoje palce do moich części intymnych i wpychał we mnie swojego penisa. Częściowo lub do połowy, nie pamiętam dokładnie – twierdzi dziennikarka. –To przerodziło się w rodzaj kolosalnej walki. W końcu udało mi się wysunąć i odepchnąć go kolanem i uciec z przymierzalni – dodaje.

Zapytana, dlaczego dopiero teraz, ponad 20 lat od tych wydarzeń, zdecydowała się o tym opowiedzieć, Caroll odpowiada wprost, że jest tchórzem.

Biały Dom wystosował już oświadczenie, w którym przekonuje, że zarzuty dziennikarki są nieprawdziwe i opublikowano je jedynie po to, aby oczernić prezydenta Trumpa.