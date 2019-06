Ogłoszono tematy przewodnie kolejnych Światowych Dni Młodzieży

Tematy na najbliższe Światowe Dni Młodzieży ogłosiła w sobotę Stolica Apostolska.

Słowa "Maryja wstała i poszła z pośpiechem" (Łk 1,39) będą hasłem 37. Światowych Dni Młodzieży w 2022 roku w Lizbonie. Do tego międzynarodowego wydarzenia przygotowywać będą Dni Młodzieży odbywające się w Kościołach lokalnych na całym świecie w latach 2020-2021. "Młodzieńcze, tobie mówię wstań!" (Łk 7,14) – to temat 35. Światowych Dni Młodzieży, natomiast: "Wstań, bo uczyniłem cię świadkiem tego, co zobaczyłeś" (por. Dz 26, 16) – to hasło 36. Dni Młodzieży w diecezjach na całym świecie.

KEP zaznacza, że ścieżka duchowa wskazana przez papieża Franciszka spójnie podąża za refleksją, która rozpoczęła się od ostatnich ŚDM w 2019 roku. Trzy tematy łączą się z zaproszeniem młodych ludzi, aby "wstali" i szybko zareagowali na wezwanie Pana, tak jak Maryja po wypowiedzeniu słów: "Oto ja (...)". "Słowo «wstań» w oryginalnym tekście Łukasza ma również znaczenie «wstań ponownie» i «obudź się do życia»" – czytamy w komunikacie KEP.