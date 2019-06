Nie będzie ulic Bandery i Szuchewycza w Kijowie. Sąd uchylił decyzje rady miejskiej

Okręgowy sąd administracyjny w Kijowie podjął wczoraj decyzję o uchyleniu uchwały kijowskiej rady miejskiej w sprawie zmiany nazwy dwóch ważnych ulic ukraińskiej stolicy na Prospekt Stepana Bandery i Prospekt Romana Szuchewycza. Oznacza to, że sąd przychylił się częściowo do wniosku strony pozywającej (obywatelki Ukrainy Ołeny Bereżnej i dwóch ukraińskich organizacji społecznych), która domagała się przywrócenia ulicom poprzednich nazw, to jest: Prospektu Moskiewskiego i Prospektu Generała Watutina.

Przypomnijmy, że prospekt Moskiewski otrzymał imię Stepana Bandery w 2016 roku, co było efektem szerszej akcji desowietyzacji ukraińskich ulic. Rok później Prospektowi gen. Watutina nadano imię Szuchewycza.

"Przywódca ukraińskiego ruchu narodowo-wyzwolenczego i rewolucjonista, więzień polskich więzień i nazistowskich obozów koncentracyjnych, ofiara zabójcy KGB – Bandera stał się jednym z symboli bezkompromisowej walki Ukraińców o wolność. Następnie – symbolem odnowienia narodowej pamięci o bohaterach, których usiłowano zetrzeć z naszej świadomości. Symbolem tego, że nasi bohaterowie niekoniecznie muszą podobać się naszym sąsiadom. Od wczoraj po nonsensownej decyzji Kijowskiego Sądu Okręgowego jego imię chcą uczynić symbolem rosyjskiego rewanżu na Ukrainie. Ludzie, którzy rozpoczęli ten proces, bardzo się pomylili. Bandera stanie się początkiem ich końca" – w ten sposób decyzję sądu skomentował szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wjatrowycz.

