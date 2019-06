To zdjęcie wstrząsnęło Ameryką. Ojciec i córka zginęli próbując dostać się do Teksasu

Papież Franciszek przeprasza muzułmanów. Za agresję chrześcijan

– Jesteśmy wezwani do tego, by uważać ich za partnerów w budowie pokojowej koegzystencji także wtedy, gdy dochodzi do wstrząsających epizodów z rąk grup fanatyków – mówił papież Franciszek o muzułmanach.