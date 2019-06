Dziecinny ruch

Podczas gdy większość polskich mediów na Dzień Dziecka przygotowała tradycyjne materiały na ten temat, „Gazeta Wyborcza” postanowiła wykorzystać okazję, by przedstawić nieco mniej ortodoksyjne spojrzenie na dzieci. „Nie urodzę dla was. Nie chcę, by moje dzieci dorastały w świecie, który stoi na skraju ekologicznej katastrofy” – pod takim tytułem „GW” promowała wywiad, który ukazał się w numerze 1 czerwca. Rozmówczynią „GW” była Blythe Pepino, 33-letnia Brytyjka, którą gazeta przedstawiła jako „frontmenkę i tekściarkę zespołu Mesadorm, założycielkę ruchu Birth Strike, którego członkowie rezygnują z potomstwa, żeby zwrócić uwagę na katastrofę klimatyczną”.