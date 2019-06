"To zapowiedź nowej polityki pamięci na Ukrainie"

Można się spodziewać, że to, co wydarzyło się w Kijowie świadczy o pewnych zmianach, które następują na Ukrainie. W mojej ocenie jest to zapowiedź nowej polityki pamięci w tym państwie – uważa prof. Włodzimierz Osadczy, dyrektor Ośrodka...