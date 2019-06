Trump spotka się z Kimem? "Mógłbym uścisnąć mu dłoń"

Biały Dom odmówił dziennikarzom komentarza w sprawie wypowiedzi Donalda Trumpa. – Mógłbym spotkać się z Kimem na granicy, uścisnąć mu dłoń i powiedzieć "Hello". Nie zapowiadałem spotkania z Kimem, bowiem nie wiem, czy on teraz jest w swoim kraju. Jeśli jest, moglibyśmy spotkać się przed dwie minuty, to wszystko, co mogę zrobić – powiedział prezydent USA podczas szczytu G20.

Negocjacje na temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego załamały się po lutowym szczycie z udziałem Kim Dzong Una i Donalda Trumpa w Hanoi. Korea Północna. domaga się zniesienia międzynarodowych sankcji, ale USA wykluczają ustępstwa.