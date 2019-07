Metalowe zespoły wspierają aborcję. Nowa składanka sfinansuje promocję usuwania ciąży

Płyta zawiera 33 utwory, a wśród wykonawców znalazły się zespoły takie jak False, Sunrot, Immortal Bird, Closet Witch, Svalbard, Underdark czy Redbait.

Jak wyjaśniają muzycy zespołów, ich wspólna akcja to manifest wspierający legalną aborcję. Według nich jest ona prawem człowieka i elementem opieki zdrowotnej.

"Kliniki aborcyjne są zamykane, w ten sposób odbiera się ludziom możliwość dostępu do podstawowych usług zdrowotnych. Teokratyczny, faszystowski reżim wciąż pracuje, by kontrolować ciała posiadające macice, by zmuszać nas do niechcianych ciąż i wyrwać nam nasze prawa człowieka. Nie możemy się temu poddać i pozwolić, by to trwało. Wszyscy – ludzie każdej płci, o każdym rodzaju ciała – musimy walczyć z tym przerażającym atakiem na cielesną autonomię, wszelkimi możliwymi środkami" – czytamy w opisie płyty na portalu, gdzie jest dostępna.

"We won't go back" ("Nie cofniemy się") – takie hasło znajduje się na czarnej okładce albumu. Grafika przedstawia też rękę trzymającą wieszak, symbolizujący dawne metody przeprowadzania aborcji w "domowych" warunkach.

Całkowity zysk ze sprzedaży składanki zostanie przekazany takim organizacjom jak National Network of Abortion i funduszowi Yellowhammer pomagającemu kobietom, które chcą dokonać aborcji.

Czytaj także:

Trudno w to uwierzyć. Brytyjski sąd nakazał przeprowadzić aborcję