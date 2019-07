Największy na świecie sklep internetowy oskarżony przez niemieckich Żydów

Josef Schuster, szef Centralnej Rady Żydów Niemczech, zaapelował do Amazona o wycofanie ze sprzedaży artykułów z odniesieniami do nazistowskiej ideologii.

Niemieckie media przeprowadziły śledztwo, z którego wynika, że na jednej z platform zakupowych amerykańskiego giganta oferowane są koszulki m.in. z napisami "Brunatny także bez słońca" i "Nordycka wściekłość nie zna litości", a wśród "naukowych tekstów źródłowych" można znaleźć pisma propagandowe, zatytułowane "Żyd jako światowy pasożyt" czy "Judasz. Światowy wróg".

W ocenie Schustera to "zupełnie nieakceptowalna sytuacja, by Amazon dystrybuował koszulki i naklejki sławiące nazistowskich przywódców i prawicową ideologię oraz szerzące nienawiść do mniejszości".

Przewodniczący żydowskiej rady oczekuje od przedstawicieli największego sklepu internetowego na świecie "sprawdzenia sloganów i zawartości pism pod kątem obowiązującego prawa, a w przypadku stwierdzenia ich nielegalności, wycofania ich ze sprzedaży i ukarania autorów" – podaje DW.

Amazon nie odpowiedział na zarzuty Schustera. – Nie komentujemy tego – odparł krótko rzecznik firmy, Tobias Goerke.