Facebook ujawnił dane 87 mln użytkowników. Zapłaci rekordową karę

Ten wyciek przejdzie do historii największych skandali związanych z mediami społecznościowymi. Jak informuje dziennik "The Wall Street Journal", członkowie FTC zatwierdzili rekordową karę dla Facebooka większością głosów 3:2 – w komisji tej zasiada obecnie trzech członków Partii Republikańskiej i dwóch Demokratów. To właśnie FTC prowadziła śledztwo w tej sprawie.

Pierwsze dochodzenie ws. Facebooka FTC podjęła w 2011 roku, ale wznowiono je w marcu 2018 po tym, jak ujawniono przekazanie firmie Cambridge Analytica dane 87 milionów użytkowników.

Karę 5 mld dolarów zatwierdzić musi jeszcze Departament Sprawiedliwości. Wtedy sankcja się uprawomocni. Mimo, że kara jest rekordowa, krytycy wskazują, że wciąż jest zbyt łagodna dla takiego giganta jak Facebook. Tylko w pierwszym kwartale tego roku portal zarobił ponad 15 mld dolarów.

Facebook odmówił amerykańskim mediom komentarza na temat całej sprawy i decyzji FTC.