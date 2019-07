Bjoern Einar Romoeren ma raka. Przejmujące słowa Norwega

Romoeren, który o chorobie dowiedział się wiosną, przebywa obecnie w klinice w Oslo. Czeka go wielotygodniowa chemioterapia.

"Otrzymałem druzgocącą wiadomość: mam guz umiejscowiony w plecach. Przede mną długi i trudny czas, ale wygram tę walkę. To trudna sytuacja dla mnie i mojej rodziny. Rozpocząłem leczenie. Przeżyję. Nie mam problemu z mówieniem o raku, ale nie zamierzam tracić na to energii. Chcę ją spożytkować na powrót do zdrowia" – poinformował.

Lekarze zdiagnozowali u niego tzw. mięsak Ewinga, bardzo rzadką formę nowotworu.

W swojej karierze sportowej Norweg odniósł wiele sukcesów. W 2005 r. ustanowił rekord świata w długości lotu narciarskiego (239 m), który przetrwał sześć lat. Rok wcześniej razem ze swoimi kolegami z drużyny narodowej wywalczył mistrzostwo świata w lotach.

38-latek jest również brązowym medalistą igrzysk olimpijskich z Turynu (2006 r.) i trzykrotnym medalistą mistrzostw świata z Oslo (2011 r. – srebro), Val di Fiemme (2003 r. – brąz) i Oberstdorfu (2005 r. – brąz).

Romoeren zakończył swoją karierę po sezonie 2013/2014.