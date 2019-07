Ideologia "zmiany płci" to zbrodnia

Piotr Włoczyk: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdjęła niedawno transpłciowość z listy zaburzeń psychicznych. Jakie to może mieć konsekwencje?

Walt Heyer: To decyzja podyktowana polityką, która nie ma nic wspólnego z badaniami naukowymi. Utwierdzanie wszystkich dookoła w przekonaniu, że chęć "zmiany płci" nie jest zaburzeniem psychicznym, tylko czymś zupełnie normalnym, co po prostu dotyka pewnej części społeczeństwa, to w rzeczywistości przyzwolenie na krzywdzenie ludzi. Ludzi, którym zamiast podawania hormonów, a następnie usuwania genitaliów, powinno się naprawdę pomóc przezwyciężyć zaburzenia, które sprawiają, że czują się źle we własnej skórze. Sam przez to przeszedłem, więc wiem, o czym mówię.