Chinka adoptowała 118 dzieci. Skazano ją na 20 lat więzienia

Noworodek porzucony na progu. "Jego ojciec próbował nas zabić. Proszę ukryjcie go"

"Urodziłam go w łazience. Jego ojciec próbował nas zabić. Proszę ukryjcie go i zabierzcie do szpitala" – napisała matka dziecka na kartce, którą położyła obok noworodka.