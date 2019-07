Sam przeciw wszystkim

Thilo Sarrazin ma odwagę mówić głośno to, co w kwestii migracji myśli wielu Niemców. Od lat próbowano go za to usunąć z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Niedawno jego przeciwnikom się to udało.

Arbitrażowy sąd Socjaldemokratycznej Partii Niemiec dla oddziału partii Berlin-Wilmersdorf orzekł 11 lipca, że Thilo Sarrazin, członek tej partii, wypełnia kryteria oskarżeń o poglądy rasistowskie i tym samym powinien zostać usunięty z SPD.