"Nowy statut podważa misję uczelni". Petycja studentów rzymskiego Instytutu Jana Pawła II

"Chcemy wyrazić naszą największą troskę związaną z utratą formacyjnego podejścia, a zatem tożsamości Papieskiego Instytutu Teologicznego Jana Pawła II" – napisali studenci w liście z 24 lipca. List został wysłany do arcybiskupa Vincenzo Paglii, wielkiego kanclerza Instytutu i ks. Pierangelo Sequeri, jego rektora.

"Wielu studentów wyraziło swoje ogromne zaniepokojenie po nieoczekiwanej publikacji nowego statutu i nowego programu studiów dla naszego Instytutu. Jednocześnie zasmuciła nas informacja o wydaleniu dwóch profesorów, którzy odgrywali główną rolę w formacji oferowanej przez Instytut " – czytamy w liście. List został wysłany wkrótce po zatwierdzeniu nowego statutu Instytutu. Stało się to dwa lata po tym, jak papież Franciszek ogłosił, że przywróci uczelnię do życia, koncentrując się na teologii oraz włączeniu do programu nauczania "nauk o rodzinie". Papież wezwał do opracowania nowych ustaw regulujących szkołę, która została prawnie odtworzona w 2017 roku.

Jeden z wykładowców w rozmowie z serwisem catholicherald.co.uk potwierdził, że wydział teologii moralnej w Instytutucie zostanie zlikwidowany. Zmiany dotyczą także powoływania wykładowców. Profesor zaznacza, że nowe zasady przerywają ciągłość tożsamości uczelni.