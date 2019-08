Wymamrotała procedury bezpieczeństwa i zasnęła. Pijana stewardessa na pokładzie samolotu

"Kiedy tylko usiadłam od razu zauważyłam, że stewardessa jest pod wpływem narkotyków albo jest pijana" – opisuje wydarzenia z pokładu samolotu United Airlines jedna z pasażerek. Jak relacjonuje na Facebooku Yvette McDowell, 49-letnia stewardessa była tak pijana, że po wymamrotaniu części procedur bezpieczeństwa usiadła i zasnęła.

McDowell podkreśla, że pasażerowie nie otrzymali nawet całości instrukcji bezpieczeństwa, a z kobietą nie było kontaktu. Jak relacjonował w rozmowie z mediami jeden ze świadków sytuacji, pasażerowie musieli nawet zapiać kobiecie pasy bezpieczeństwa, gdyż ta była nieprzytomna.

Pasażerowie opisując sytuację zwrócili tez uwagę na fakt, że chociaż pilot nie był w stanie skontaktować się z kobietą i tak wystartował.

Na lotnisku w South Bend na stewardessę czekała już policja i karetka pogotowia. Kobieta był tak pijana, że nie wiedziała nawet gdzie jest, jak pokazały badania, miała we krwi ponad 2 promile alkoholu. Media podają, że kobieta w drodze do aresztu powiedziała policjantom, że przed przybyciem do pracy wypiła dwa kieliszki wódki.

49-latka już została zwolniona z pracy, kobieta usłyszała też zarzuty.

Czytaj także:

"Trump blefuje". Niemiecki dziennik o przeniesieniu wojsk USA z Niemiec do PolskiCzytaj także:

USA: Miliarder oskarżony o pedofilię znaleziony martwy w celi