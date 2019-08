Placido Domingo oskarżony o molestowanie. Artysta wydał oświadczenie

Według doniesień AP Placido Domingo, legendarny śpiewak operowy, przez trzy dekady miał nakłaniać kobiety do relacji seksualnych, obiecując im pracę. Tym, które się opierały, zamykał drzwi do kariery.

Jedna z kobiet cytowanych w depeszy powiedziała, że Domingo wsadził dłoń pod jej spódnicę, a trzy inne, że zmusił je do całowania – w garderobie, pokoju hotelowym i na obiedzie.

"Zawsze całował"

"Gdy ktoś próbuje trzymać twoją rękę podczas lunchu biznesowego, jest dziwne. Lub gdy kładzie rękę na kolanie, jest trochę dziwne. Zawsze w jakiś sposób dotykał i zawsze całował" – cytuje jedną ze śpiewaczek AP.

Jak czytamy w materiale, tylko jedna z dziewięciu kobiet zgodziła się na upublicznienia swojego imienia i nazwiska. To Patricia Wulf, mezzosopranistka, która śpiewała z Domingo w Operze Waszyngtońskiej. Reszta zastrzegła sobie anonimowość z obawy przed represjami.

Associated Press rozmawiało też z innymi śpiewakami, tancerzami, muzykami orkiestry, członkami personelu pracującymi za kulisami, nauczycielami głosu i administratorem, którzy twierdzili, że byli świadkami niewłaściwego zachowania Domingo i że śpiewak prześladował młode kobiety.

"Zarzuty są nieprawdziwe"

Placido Domingo nie odpowiedział na szczegółowe pytania AP, ale wydał oświadczenie, przekonując, że "zarzuty tych niewymienionych z nazwiska osób sprzed trzydziestu lat są głęboko niepokojące i nieprawdziwe".

"Mimo to bolesne jest to, iż mogłem kogoś zdenerwować lub sprawić, że poczuje się niezręcznie - bez względu na to, jak dawno temu to było i pomimo moich najlepszych intencji. Wierzyłem, że wszystkie moje oddziaływania i relacje były zawsze mile widziane. Ludzie, którzy mnie znają lub którzy ze mną pracowali, wiedzą, że nie jestem kimś, kto celowo skrzywdziłby, uraził czy zawstydził kogokolwiek" – przekonuje artysta.

"Zdaję sobie sprawę z tego, że zasady i standardy, według których jesteśmy i powinniśmy być oceniani dzisiaj, są bardzo różne od tych z przeszłości. Mam wielkie szczęście i zaszczyt, że moja kariera w operze trwała ponad 50 lat i utrzymam się najwyższe standardy" – oświadczył Domingo.

AP podkreśla, że hiszpański tenor zaśpiewał około 150 ról operowych, które wykonał na ponad 4000 występach – więcej niż jakikolwiek śpiewak operowy w historii. Placido Domingo ma obecnie 78 lat, ale na jego występy wciąż przychodzą tłumy.