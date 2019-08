W Niemczech co 14. nowe małżeństwo jest jednopłciowe

"Polska przypomina człowieka ze złamanym palcem"

JAK NAS PISZĄ NA WSCHODZIE || „Dawno już nad Wisłą brak Żydów i komunistów, ale jeśli wierzyć zwolennikom rządu, to tych „szkodników” wciąż jest pełno w kraju. Z kolei opozycja jest przekonana, że do kierownictwa PiS co wieczór dzwonią...