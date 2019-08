"Bez względu na okoliczności". Johnson potwierdza datę brexitu

Według relacji nieoficjalnego źródła z brytyjskiej amabsady Boris Johnson zapewnił Donalda Tuska, że chce opuścić UE z porozumieniem i prowadzić rozmowy z Brukselą i państwami członkowskimi, ale jednocześnie zamierza doprowadzić do brexitu bez względu na wszystko. Ostateczną datą brexitu pozostaje 31 października. Jak opisują media, spotkanie polityków nie przyniosło tak naprawdę nic nowego, a obie strony pozostają na swoich dotychczasowych pozycjach.

Szef brytyjskiego rządu domaga się od Unii renegocjacji porozumienia o brexicie, w tym usunięcia z niego zapisu o backstopie. Jest to awaryjne rozwiązanie mające nie dopuścić do przywrócenia twardej granicy (kontrolowanej i chronionej przez służbę celną i policję) między należącą do Unii Europejskiej Irlandią a Irlandią Północną, stanowiącą część Zjednoczonego Królestwa.

Kolejne rozmowy brytyjskiego premiera i szefa RE odbędą się we wrześni przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.