"Nie upokarzajcie gościa ha ha". Prezydent Brazylii szydzi z wieku żony Macrona

Przy okazji szczytu G7 oraz tematu pożarów w Amazonii pomiędzy prezydentami Francji – Emmanuelem Macronem, a Brazylii – Jairem Bolsonaro, padły ostre słowa. Przywódca Francji zarzuca bowiem Bolsonaro brak wystarczających środków zastosowanych na ochronę środowiska.

"Nie upokarzajcie gościa ha ha"

Prezydent Brazylii w odwecie zaatakował żonę Emmanuela Macrona – Brigitte Macron.

Bolsonaro wyśmiał wiek pierwszej damy, w poście na Facebooku. Jeden z internautów umieścił na Facebooku Bolsonara zestawienie par prezydenckich Francji i Brazylii (żona Emmanuela Macrona jest od niego 24 lata starsza, żona Bolsonaro jest od niego 27 lat młodsza) z podpisem "Czy teraz rozumiecie, dlaczego (Emmanuel) Macron prześladuje (Jaira) Bolsonaro?". W odpowiedzi na post, sam Bolsonaro skomentował: "Nie upokarzajcie gościa ha ha".

"Brazylijskie kobiety zapewne czują wstyd"

Do niegrzecznego żartu odniósł się podczas konferencji prasowej podczas szczytu G7 sam prezydent Macron. Słowa prezydenta Bolsonaro określił jako „wyjątkowo obraźliwe" dla swoje żony. – To smutne, to smutne przede wszystkim dla niego i dla Brazylijczyków – mówił Macron i dodał: „Brazylijskie kobiety zapewne czują wstyd z powodu swojego prezydenta".

– Jako że mam wiele szacunku dla narodu brazylijskiego, mam nadzieję, że niedługo będzie on miał prezydenta, który nadaje się na to stanowisko – dodał prezydent Francji.

Temat różnicy wieku pomiędzy prezydentem i pierwszą damą Francji, był poruszany już podczas kampanii wyborczej, a komentarze na ten temat nie ustały także kiedy Emmanuel Macron został prezydentem. Media, nie tylko we Francji, ale na całym świecie, komentowały związek Emmanuela Macron, który swoją o 24 lata starszą żonę, poznał kiedy uczyła go w liceum języka francuskiego. Para pobrała się w 2007 roku.

