Pierwsze przestępstwo w kosmosie? NASA bada sprawę

Do przestępstwa miało dojść na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronautka Anne McClain miała bez zgody swojej partnerki zalogować się na jej koncie bankowym. Serwis Space.com informuje, że astronautka Anne McClain i Summer Worden, była pracowniczka wywiadu sił powietrznych USA, są w separacji od zeszłego roku.

O sprawie zrobiło się głośno, gdy Summer Worden skontaktowała się ze swoim bankiem, prosząc o wykaz komputerów, z których następowały logowania do systemu elektronicznej bankowości. Okazało się, że jedynym z nich był komputer NASA wykorzystywany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Anne McClain przyznała, że logowała się na koncie używanym przez kobiety przed separacją w celu sprawdzenia aktualnej sytuacji wspólnych jeszcze finansów. Tłumaczyła także, że było to konieczne ze względu na utrzymanie syna Worden, którego przed separacją kobiety wspólnie wychowywały. Summer Worden złożyła skargę do Federalnej Komisji Handlowej oraz do inspektoratu NASA. Oskarżyła astronautkę o przywłaszczenie danych finansowych oraz kradzież tożsamości.

McClain będzie odpowiadać w świetle przepisów amerykańskich. Jeżeli sąd uzna jej winę, będzie to pierwsze przestępstwo popełnione w kosmosie.