Lekarka przeprowadziła eutanazję na pacjentce bez jej zgody? "Kazała rodzinie ją przytrzymać"

O sprawie informuje BBC. Zdaniem prokuratury lekarka miała przeprowadzić zabieg eutanazji na 74-letniej, cierpiącej na Alzheimera kobiecie. Pacjentka miała stawiać opór.

Medyk miała podać staruszce środki uspokajające, a następnie polecić członkom rodziny, by przytrzymywali kobietę. Wtedy lekarka podała jej śmiertelną dawkę leków. Jak teraz twierdzi, chora zachowywała się podczas zabiegu "powściągliwie".

Co jednak ciekawe, prokuratura bynajmniej nie domaga się więzienia dla lekarki. Chce jedynie ustalić, jak właściwie stosować przepisy o eutanazji wobec pacjentów cierpiących na demencję. Rodzina kobiety poddanej eutanazji wspiera lekarkę.

Pacjentka, u której zdiagnozowano chorobę Alzheimera cztery lata przed śmiercią poświadczyła na piśmie, że chce zostać poddana eutanazji zanim zostanie oddana do domu opieki. Dodała jednak, że pragnie wybrać moment zabiegu gdy uzna, że "nadszedł czas".

Po czterech latach kobieta miała trafić do domu opieki i wówczas lekarka zdecydowała o eutanazji na 74-latce. Potwierdziło to dwóch innych lekarzy. W dniu eutanazji pacjentce podano środek uspokajający, co ją uśpiło. Podczas wstrzykiwania śmiertelnej dawki leku staruszka jednak się wybudziła. Dlatego lekarka kazała rodzinie przytrzymać chorą.

– Nie mamy wątpliwości, że intencje lekarki były szczere – wskazała rzeczniczka holenderskiej prokuratury. Córka zmarłej podziękowała lekarce za "wyzwolenie jej matki z mentalnego więzienia".

Personalia lekarki nie zostały ujawnione. Wyrok ma zapaść za dwa tygodnie.

