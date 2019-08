Archeolodzy odkryli ponad 200 ciał dzieci. Złożono je w ofierze

Tego szokującego odkrycia dokonali specjaliści, którzy od zeszłego roku pracują w Huanchaco, nadmorskim miasteczku turystycznym na północ od stolicy Peru – Limy.

Agencja AFP informuje, że to największe w historii odkrycie dzieci złożonych w ofierze. Jak tłumaczy główny archeolog Feren Castillo, dzieci w wieku od 4 do 14 lat złożono w rytuale ku czci bogów kultury Chimu, by złagodzić zjawisko "El Nino".

Analiza ciał wykazała, że ofiary złożono w czasie deszczowej pogody. Szczątki znaleziono w pozycji zwróconej w stronę morza. Niektóre nadal miały zachowaną skórę i włosy.

W depeszy AFP podano, że Huanchaco było miejscem, gdzie wiele ofiar z dzieci składano w czasach kultury Chimu, której apogeum przypada między 1200 a 1400 rokiem.

Po raz pierwszy archeolodzy odkryli ludzkie szczątki na wykopaliskach w dzielnicy Pampa la Cruz w czerwcu 2018 r. Było to 56 szkieletów. Pampa la Cruz znajduje się w niewielkiej odległości od Huanchaquito, gdzie w kwietniu 2018 r. znaleziono z kolei szczątki 140 ofiarowanych dzieci i 200 lam.

Cywilizacja Chimu rozciągała się wzdłuż wybrzeża Peru aż do Ekwadoru. Upadła w 1475 r. po podboju przez imperium Inków.