Wielka Brytania: Królowa zgadza się na zawieszenie parlamentu

Wszystko ma związek z brexitem, który jest planowany na 31 października. Zgodnie z postanowieniem parlament będzie mógł najwcześniej przerwać obrady 9 września, a najpóźniej 12 września i wznowi je dopiero po prezentującej plany legislacyjne rządu mowie tronowej Elżbiety II 14 października. To dwa tygodnie niewiele przed planowanym wyjściem kraju z Unii Europejskiej.

Głosowanie nad propozycjami rządu i jego strategią w sprawie brexitu odbyłoby się wówczas najprawdopodobniej w dniach 21-22 października, czyli po ostatnim szczycie UE przed planowanym brexitem. To dawałoby też premierowi szansę na przyjęcie przez Izbę Gmin w ostatniej chwili ewentualnego nowego porozumienia z Brukselą.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapewnia, że posłowie będą mieli "wiele czasu" na dyskusje dotyczące brexitu i tłumaczył. Tłumacząc wniosek do królowej wskazał, że był on motywowany wiszącą nad rządem koniecznością zakończenia wyjątkowo długiej, dwuletniej sesji parlamentu i rozpoczęcia nowej. Ma to pozwolić na płynniejszą realizację programu legislacyjnego gabinetu.