Ukraina ma nowego premiera. "Nowy rząd nie będzie kraść"

Ołeksij Honczaruk to 35-letni prawnik. Do tej pory pełnił funkcję zastępcy szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Najwyższej Ukrainy jego kandydaturę na stanowisko premiera poparło 290 z 424 deputowanych.

W czasie debaty poprzedzającej głosowanie w tej sprawie Honczaruk podkreślał, że największym wyzwaniem nowego rządu jest wzrost gospodarczy. – Nie potrafiliśmy dotychczas uporać się z tymi, którzy przychodzą do władzy, by kraść. Musimy położyć temu kres i my to zrobimy. Nowy rząd nie będzie kraść – zapewniał polityk.