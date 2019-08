Prezydent Brazylii szydził z żony Macrona. Francuska pierwsza dama odpowiada

Bolsonaro wyśmiał wiek pierwszej damy, w poście na Facebooku. Jeden z internautów umieścił na Facebooku Bolsonara zestawienie par prezydenckich Francji i Brazylii (żona Emmanuela Macrona jest od niego 24 lata starsza, żona Bolsonaro jest od niego 27 lat młodsza) z podpisem "Czy teraz rozumiecie, dlaczego (Emmanuel) Macron prześladuje (Jaira) Bolsonaro?". W odpowiedzi na post, sam Bolsonaro skomentował: "Nie upokarzajcie gościa ha ha".

Sprawę skomentowała teraza francuska pierwsza dama. Użyła porównania "kolejowego". – Czasy się zmieniają. Są tacy, którzy już siedzą w tym pociągu. A kobiety są tam razem z wami, panowie. Niestety niektórzy nadal stoją na peronie, jednak jestem pewna, że wkrótce również zdecydują się wsiąść do jednego z wagonów – stwierdziła Brigitte Macron.

Wcześniej do wypowiedzi Bolsonero odniósł się prezydent Francji.Słowa prezydenta Bolsonaro określił jako „wyjątkowo obraźliwe" dla swoje żony. – To smutne, to smutne przede wszystkim dla niego i dla Brazylijczyków – mówił Macron i dodał: „Brazylijskie kobiety zapewne czują wstyd z powodu swojego prezydenta".

– Jako że mam wiele szacunku dla narodu brazylijskiego, mam nadzieję, że niedługo będzie on miał prezydenta, który nadaje się na to stanowisko – dodał prezydent Francji.

Temat różnicy wieku pomiędzy prezydentem i pierwszą damą Francji, był poruszany już podczas kampanii wyborczej, a komentarze na ten temat nie ustały także kiedy Emmanuel Macron został prezydentem. Media, nie tylko we Francji, ale na całym świecie, komentowały związek Emmanuela Macron, który swoją o 24 lata starszą żonę, poznał kiedy uczyła go w liceum języka francuskiego. Para pobrała się w 2007 roku.